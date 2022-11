Toilettenpapier verursacht Brand in Tiroler Hotel mit 130 Gästen

In einem Hotel in Tux (Bezirk Schwaz) ist in der Nacht auf Freitag ein Glimmbrand entstanden.

Dieser dürfte laut Polizei durch ein in der Nähe einer Lampe gelagertes Toilettenpapier entstanden sein.

In dem Hotel befanden sich rund 130 Gäste, die vorsorglich im Speisesaal untergebracht wurden. Es wurde niemand verletzt, lediglich ein Sachschaden war die Folge.