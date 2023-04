Unterwegs mit Schnabeltier – Australier droht Geldstrafe

Im australischen Queensland riskiert ein Mann eine hohe Geldstrafe, weil er ein seltenes Schnabeltier gefangen und dann in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt hat. Der Platypus, wie die außergewöhnliche Art in Down Under genannt wird, ist ein Eier legendes Säugetier, das nur in Süßwassersystemen Australiens vorkommt.

Es handelt sich zudem um die einzige bis heute lebende Art aus der Urzeit-Familie der Schnabeltiere. Wegen ihres kuriosen Aussehens wird die Spezies oft als “seltsamstes Säugetier der Welt” bezeichnet. Der Mann sei mit dem Tier in der Hand spazieren und einkaufen gegangen und habe es dabei Passanten gezeigt, berichtete der Sender 9 News am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Als er einen Zug bestieg, wurde er von Sicherheitskräften festgenommen. Dem Verdächtigen droht eine Geldstrafe von bis zu 430.000 australischen Dollar (264.000 Euro).

“Das illegale Fangen und Halten eines Schnabeltiers, das in einigen Teilen Australiens gefährdet ist, ist eine Straftat”, hieß es. Die Tiere könnten erkranken oder sterben, wenn sie länger außerhalb ihres natürlichen Lebensraums seien. “Wenn Sie das Glück haben, ein Schnabeltier in freier Wildbahn zu sehen, halten Sie Abstand”, erklärte die Polizei.

Das auffälligste Merkmal der Tiere ist ihr biegsamer, lederartiger Schnabel, der dem einer Ente ähnelt. Der Rest des Körpers ist flach und mit braunem Fell bedeckt, die Füße haben Schwimmhäute. Die Tiere leben schon seit vielen Millionen Jahren auf der Erde.