Vermieter schutzlos ausgeliefert

Das Vermieten einer eigenen, hart erarbeiteten Wohnung ist kein Leichtes, Hürden sind vorhanden. Mancher möchte kein Risiko mehr eingehen, hat schon schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht.

In Italien befindet sich jeder zweite Mieter im Mietrückstand. In Zeiten ökonomischer Krise ist dies darauf zurückführen, dass es mehrheitlich nur einen Erwerbstätigen pro Familie gibt, der bei Arbeitslosigkeit nicht mehr zahlungsfähig ist.

Auch die Beschädigung der Eigentumswohnung wird von Vermietern nicht gleich bemerkt und es dauert lange, die Mieter aus der eigenen Wohnung zu bekommen.

Für Vermieter mahlen die Mühlen langsam. Gerichtsprozesse ziehen sich in die Länge und kosten die Geschädigten in eineinhalb bis zwei Jahren schnell zwischen 10.000 und 30.000 Euro: Gerichtsspesen, Mietausfall und nicht bezahlte Kondominiumspesen. Das Vermieten wird zum großen Problem, denn der Vermieter bleibt auf dem Schaden sitzen. Trotz hoher Steuerlast zieht es so mancher vor, die Eigentumswohnung nicht zu vermieten – aus Angst vor enormen Einbußen in einem zweiten Moment.

Hinter der freundlichen, vertrauenswürdigen Erscheinung potentieller Mieter können sich Betrüger, zahlungsunfähige Personen und Mietnomaden verbergen. Wo bleibt der Vermieterschutz? Dies fragt man sich auch in Deutschland.

