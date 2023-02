Vermisste Affen aus US-Zoo wieder da

Zwei aus dem Zoo in der US-Stadt Dallas verschwundene Kaiserschnurrbart-Tamarine sind lebendig wiedergefunden worden. Mit Hilfe der örtlichen Polizei hätten Einsatzkräfte beide Äffchen in einem verlassenen Haus in Lancaster nahe Dallas im US-Staat Texas entdeckt, twitterte die Polizei von Dallas am Dienstagabend (Ortszeit). Dazu veröffentlichten sie ein Foto von einem auf einem Drahtgestell sitzenden Affen. So seien die Tiere in einem Kasten gefunden worden, hieß es.

Wie die Ermittler darauf kamen, in dem Haus suchen, sagten sie zunächst nicht. Der Zoo zeigte sich auf Twitter “außer sich vor Freude”, dass seine Bewohner wiedergefunden wurden. Die Polizei habe den Tierpark verständigt, um sie vom Fundort sicher zurückzubringen. Kurz zuvor hatte die Polizei die Öffentlichkeit mit Überwachungskamera-Aufnahmen um Hilfe bei der Identifikation eines Mannes gebeten, der Informationen zum Verbleib der Affen haben könnte.

Die Krallenaffen waren am Montag aus dem Zoo der texanischen Großstadt verschwunden. Ihr Gehege war laut Zoo offensichtlich “absichtlich” beschädigt worden. Erste Untersuchungen deuteten auf Diebstahl hin.

Der mutmaßliche Affendieb von Dallas ist der Polizei dann am Freitag ins Netz gegangen. Die Polizei habe einen 24-Jährigen in Verbindung mit dem rätselhaften Verschwinden von zwei Kaiserschnurrbart-Tamarinen aus dem Zoo der Stadt festgenommen, teilten die Beamten mit. Die Affen selbst waren am Montag verschwunden, aber bereits tags darauf im Kasten eines leer stehenden Hauses in einem Vorort von Dallas entdeckt worden.

Medienberichten zufolge soll der Festgenommene unbefugt in dem Haus gelebt haben. Ihm werde Tierquälerei vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Die beiden Primaten hätten ein wenig an Gewicht verloren, seien aber sonst wohlauf, hatte der Zoo zuvor auf Twitter erklärt.

Die Polizei hofft, dass die Festnahme Licht in die Reihe der mysteriösen Vorfällenbringen könnte, die in den vergangenen Wochen den Zoo von Dallas in Atem gehalten haben. Bereits Mitte Jänner war laut Medienberichten ein Nebelparder aus seinem Gehege entkommen. Die leopardenartige Raubkatze war durch ein Loch im Zaun entkommen, das laut Polizei mutwillig in die Begrenzung geschnitten wurde. Das Tier wurde wenig später gesichtet und eingefangen.

Nur eine Woche später machte der Zoo jedoch eine traurige Entdeckung: Ein stark gefährdeter Ohrengeier wurde tot aufgefunden. Der 35 Jahre alte Vogel sei nicht eines natürlichen Todes gestorben, hieß es. Daraufhin brachte der Zoo zusätzliche Überwachungskameras an.