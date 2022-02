Mann floh vor Polizei und versteckte sich unter Bett

Während eines Streifendiensts ist am Montag ein 27-Jähriger am Bahnhof Villach ausgemacht worden, gegen den eine Vorführungsanordnung vorlag.

Laut Polizei zeigte er sich einsichtig, als diese ihn damit konfrontierte. Kurz bevor es in die Justizanstalt gehen sollte, ergriff der Villacher vor dem Einsteigen ins Polizeiauto jedoch die Flucht.

Ein Fahndung im Stadtgebiet verlief negativ. Am Ende fand die Polizei ihn in seiner Wohnung, in der er sich unter seinem Bett versteckte.