“Wer eine Antwort weiß, bitte melden!”

Bozen – Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat am Montagmorgen eine skurrile Anfrage – offenbar eines Urlaubers – erreicht.

Wie könnte es anders sein: Die Frage drehte sich um das Wetter.

Via Mail wollte die Person allerdings wissen, wie das Wetter an einem bestimmten Ort in Südtirol in knapp zwei Monaten sein wird.

Da muss auch Wetterexperte Peterlin passen.

Mit einem Augenzwinkern meint er auf Twitter: Wer es weiß, möge sich bitte melden.

twitter