Whisky-Fans stellen Rekord für größtes Online-Tasting auf

Cheers und Slainte! 447 Whisky-Fans haben den Rekord für das größte Online-Tasting der Geschichte aufgestellt. Mitglieder der Scotch Malt Whisky Society aus 18 Ländern und über mehrere Zeitzonen hinweg beteiligten sich an der Veranstaltung zu Ehren des 40. Geburtstags des Whiskyclubs. So genehmigten sich Menschen in New York bereits zum Frühstück einen “Dram”, wie ein guter Schluck Whisky genannt wird. Für Australier war es dafür ein Mitternachtstrunk.

Alle Teilnehmer tranken während einer Videokonferenz simultan von denselben drei Whiskys – dafür mussten sie die ganze Zeit ihre Computerkamera eingeschaltet haben und niemand anderes durfte in ihrer Nähe zu sehen sein. Ein Schiedsrichter des Guinness-World- Records-Buch überwachte den Rekordversuch.

Die Online-Verkostung sei ein großartiges Beispiel für die Arbeit der Gesellschaft, Whisky-Liebhaber in aller Welt zusammenzubringen, sagte Madeleine Schmoll von der Scotch Malt Whisky Society. Der Club wurde 1983 in der schottischen Hauptstadt Edinburgh gegründet und ist nach eigenen Angaben mit fast 40 000 Mitgliedern in 20 Ländern der größte seiner Art weltweit. Der Chefredakteur des Fachblatts “Whisky Magazine”, Christopher Coates, betonte, noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Veranstaltung unmöglich gewesen. “Dies ist ein Beweis dafür, wie Technologie und Whisky Menschen zusammenbringen können.”