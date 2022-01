Zwillinge in den USA in verschiedenen Jahren geboren

Sie kamen nur knapp 15 Minuten nacheinander und doch in verschiedenen Jahren zur Welt: In den USA sind zum Jahreswechsel Zwillinge geboren worden, deren Geburtsdatum sich in Tag, Monat und Jahr unterscheidet. Der wenige Minuten ältere Bub Alfredo Trujillo erblickte am Silvesterabend des Jahres 2021 um 23.45 Uhr (Ortszeit) das Licht der Welt, berichtete das US-Magazin “People”. Seine jüngere Schwester Aylin folgte demnach eine Viertelstunde später – dem Neujahrstag 2022.

“Ich finde es verrückt, dass sie Zwillinge sind und unterschiedliche Geburtstage haben”, zitierte das Magazin am Sonntag die Mutter Fatima Madrigal. Zur Geburt der Tochter sagte sie: “Ich war überrascht und glücklich, dass sie um Mitternacht kam.” Nach Angaben der Klinik in der kalifornischen Stadt Salinas sind Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtstagen selten.