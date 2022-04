2020: 8.177 GWh Strom in Südtirol produziert, 2.922 GWh verbraucht

Bozen – Mit dem Grünen Deal vom 14. Januar 2021 hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen.

Dazu ist es wichtig zu verstehen, wie viel Energie erzeugt und verbraucht wird. Das Landesinstitut für Statistik – ASTAT will einen ersten Schritt in diese Richtung machen und veröffentlicht in der vorliegenden Mitteilung Daten zur Stromerzeugung und zum Stromverbrauch in Südtirol.

In zwanzig Jahren stieg die Stromerzeugung in Südtirol um 31,3 Prozent auf 8.177 GWh im Jahr 2020, der Verbrauch um 26,3 Prozent auf 2.922 GWh.

Eckpfeiler ist die Wasserkraft, die 89,9 Prozent (7.349 GWh) der gesamten Stromerzeugung 2020 ausmachte.