25. Juni: Öffis in der Euregio kostenfrei nutzen

Bozen – Freie Fahrt mit Bussen und Regionalzügen in der Euregio gibt es am 25. Juni. Nutzende öffentlicher Verkehrsmittel gelangen so nachhaltig zum Euregio-Fest “50 Jahre Arge Alp” in Landeck.

Von Kufstein bis Borghetto fahren zum Nulltarif – am kommenden Samstag, 25. Juni, können alle Inhabenden eines EuregioFamilyPasses, eines Jahres-, Senioren- oder Halbjahrestickets die öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Euregio kostenlos nutzen. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge wie Frecciargento, Railjet, Eurocity und Intercityzüge (ICE).

Ob für einen Ausflug, zum Shopping oder für einen Verwandtenbesuch – alle, die im Besitz von Südtirol Pass, EuregioFamilyPass oder von Abonnements des öffentlichen Personennahverkehrs in Tirol, Südtirol und dem Trentino sind, bekommen am 25. Juni freie Fahrt auf allen Nahverkehrszügen und Bussen in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und können so die Europaregion bequem, sicher und staufrei erkunden. Hinzu kommen freie Fahrten mit bestimmten Seilbahnverbindungen, und zwar im Trentino für die Seilbahnverbindung Trient–Sardagna und in Südtirol für die Seilbahnen Ritten, Kohlern, Vöran, Mölten und Meransen ebenso wie für die Rittner Schmalspurbahn und die Mendel-Standseilbahn.

Für die Fahrten auf den öffentlichen Verkehrsmitteln im Einzugsgebiet des Südtiroler Nahverkehrs sind der Südtirol Pass in allen Varianten und der EuregioFamily Pass am Euregio Aktionstag zur Mobiliät wie gewohnt zu entwerten. Dabei werden die Fahrten für die Fahrgäste zum Nulltarif verrechnet. Die Fahrrad- und Tiermitnahme ist kostenpflichtig. Im Trentino und im Bundesland Tirol gelten der Südtirol Pass/EuregioFamilyPass sowie die Abo+ und Südtirol Pass65+ an diesem Tag als Sichtausweis. Es genügt, sie im Falle einer Kontrolle vorzuweisen.