5. Mai: Europäischer Tag der Inklusion

Bozen – Seit mittlerweile 30 Jahren wird am 5. Mai der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen begangen. Auch bekannt als Tag der Inklusion wurde der Aktionstag 1992 von verschiedenen Interessensvertretungen in Deutschland auf den 5. Mai gesetzt, an dem auch der Tag der Gründung des Europarates begangen wird – um darauf hinzuweisen, dass die Situation der Menschen mit Behinderungen in Europa kein Anlass zum Feiern ist. Ziel des Protesttages ist es, europaweit zur Gleichberechtigung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen aufzurufen.

Der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der in Südtirol über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wacht und diese fördert, nimmt den heurigen Tag der Inklusion zum Anlass, um in den sozialen Netzwerken eine Sensibilisierungskampagne zu starten (siehe auch https://www.gleichstellungsraetin-bz.org). Unter dem Hashtag #inklusionjetzt#inclusioneora#inclusionnow werden im Zeitraum vom 5. bis 13 Mai Videos veröffentlicht, in denen die Selbstvertreter:innen im Monitoringausschuss Barrieren aufzeigen, denen sie selbst und Menschen mit Behinderungen allgemein im Alltag begegnen. Gleichzeitig werden Forderungen zum Abbau dieser Barrieren und Lösungswege aufgezeigt. In den Videos werden Problemstellungen thematisiert, die unter anderem den Zugang zum Arbeitsmarkt, das selbstständige Wohnen, die architektonischen Barrieren in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln, die Zugänglichkeit von Webseiten, Apps oder Geldautomaten, die Kommunikationsbarrieren bei Diensten am Schalter in öffentlichen Ämtern aber auch psychische Barrieren, Stereotypen und Stigmatisierungen aufgrund von Behinderung betreffen.

Zur Vorstellung der Sensibilisierungskampagne fand am heutigen Aktionstag eine Pressekonferenz im Repräsentationssaal des Südtiroler Landtages statt, bei der verschiedene Medienvertreter:innen anwesend waren. Die Vorsitzende des Südtiroler Monitoringausschusses Michela Morandini führte in die Pressekonferenz ein. Daraufhin stellten die Mitglieder die Aufgaben und Tätigkeiten des Monitoringausschusses, den Aktionstag und die Inhalte der Kampagne vor. „Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist in Südtirol noch nicht verwirklicht“, erklärte Camilla Larcher, die dem Ausschuss als Selbstvertreterin angehört. Auch Selbstvertreterin Heidi Ulm wies auf dieses Manko hin: „Mit dieser Kampagne wollen wir aufzeigen, vor welchen Barrieren Menschen mit Behinderungen täglich stehen und wie man sie beseitigen kann.“ „Die Kampagne will das Augenmerk auf die Rechte der Menschen mit Behinderung lenken, und diese umfassen Arbeit, Wohnen und selbstbestimmtes Leben“, erklärte schließlich Ausschussmitglied Dorothea Passler.

Die Vorsitzende des Südtiroler Monitoringausschusses Michela Morandini ergänzte: „Als Monitoringausschuss möchten wir mit dieser Kampagne ganz im Sinne des Mottos des diesjährigen Aktionstages „Tempo machen für Inklusion“. Unser Ziel dabei ist es, darauf aufmerksam machen, dass auch in Südtirol in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens noch immer Barrieren bestehen, die abgebaut werden müssen, um „barrierefrei zum Ziel“ einer vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelangen zu können“.

Für die sprachliche Barrierefreiheit während der Pressekonferenz wurde durch Simultanübersetzung, Gebärdensprachdolmetschen sowie Inhalten in Leichter Sprache gesorgt. Die Pressekonferenz endete mit der Vorführung eines kurzen Videos, in dem einzelne Ausschnitte aus allen Videos zu sehen waren.