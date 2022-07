“Alle Beherbergungsformen gleichermaßen berücksichtigen”

Bozen – Der heutige Beschluss des Gesetzgebungsausschusses im Landtag zum Landestourismusentwicklungskonzept (LTEK) sieht vor, dass der Urlaub auf dem Bauernhof von der Gesamtlogik des LTEK, vor allem im Kontext der Bettenerhebung, der Bettendeckelung und der Bettenneuzuweisung ausgeklammert werden soll. „Dieser Beschluss ist schlichtweg inakzeptabel, wenn man die Grundsätze des LTEK näher betrachtet“, nimmt HGV-Präsident Manfred Pinzger zum Beschluss des Gesetzgebungsausschusses Stellung. Im LTEK ist es klares Ziel, die Beherbergungskapazitäten neu zu steuern, auch im Kontext der Bettenerhebungen, der Besucherstromlenkungen, des touristischen Verkehrsaufkommens usw.

Bis auf Gegenbeweis sind auch jene Gäste, welche in Urlaub-auf-den-Bauernhof-Betrieben und anderen nicht gewerblichen Strukturen nächtigen, Teil der Gesamtgästeanzahl und somit auch Teil aller damit verbundenen Herausforderungen. „Es ist somit keineswegs nachvollziehbar, warum die Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe und die anderen nichtgewerblichen Strukturen von einem Gesamtsteuerungssystem des Bettenangebotes ausgenommen werden sollten“, schreibt der HGV in seiner Medienaussendung. Überdies weist der HGV darauf hin, dass die gewerblichen Beherbergungsbetriebe in Südtirol seit geraumer Zeit keine quantitative Erweiterung mehr durchführen können.

Daher kann die Antwort hier nur lauten, dass sämtliche Beherbergungsformen (gewerbliche wie nicht gewerbliche) in diesem System gleichermaßen berücksichtigt und entsprechend gesteuert werden müssen.

„Wir hoffen nun, dass das Plenum des Südtiroler Landtages unsere ganzheitliche Ausrichtung teilt und somit die Entscheidung des zuständigen Gesetzgebungsausschusses entsprechend revidiert“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger abschließend in einer HGV-Medienaussendung.