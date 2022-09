ASTAT: Neuer Rekordwert im Außenhandel

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT teilt mit, dass im zweiten Quartal 2022 Güter im Rekordwert von 1.678,4 Millionen Euro aus Südtirol ausgeführt wurden. Das entspricht einem Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2021.

Die Ausfuhren in die EU-27-Post-Brexit-Staaten stiegen um 15,8 Prozent, die in die Schweiz um 37,7 Prozent, die in außereuropäische Länder um 15,2 Prozent und besonders die in die Vereinigten Staaten um 47,9 Prozent.

Die Ausfuhren von elektrischen Geräten stiegen um 61,5 Prozent, sowie auch alle anderen Sektoren, außer die Fahrzeuge (-22,5 Prozent).