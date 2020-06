AUA nimmt Betrieb wieder auf

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat Montagfrüh freudige Stimmung geherrscht. Das erlebten auch die Passagiere des AUA-Erstfluges nach 90 Tagen Corona-Pause hautnah mit. Der erste reguläre Linienflug der Austrian Airlines nach fast drei Monaten Pause wegen der Coronakrise war Kurs OS 111 nach München. Um 6.45 Uhr hob eine Embraer 195 mit dem Kennzeichen OE-LWO in Schwechat ab.

Zuvor wurden die Passagiere am Gate F01 von Dutzenden Flugbegleiterinnen empfangen, die Spalier gebildet hatten, dabei jubelten und Fähnchen schwangen. Die Erleichterung war ihnen anzumerken.

“Es fühlt sich wunderbar an, den Flughafen wieder in Betrieb zu sehen”, sagte Airport-Vorstandsdirektor Julian Jäger. Er bezeichnete es als “Privileg und Freude, wieder nach vorne schauen zu dürfen”. Jäger verwies darauf, dass auf dem Flughafen die Hygienemaßnahmen erhöht worden seien und Social Distancing gelte. Nicht zuletzt freue er sich “auf ein paar Tausend Passagiere” statt – wie in den vergangenen Wochen – einige Hundert.

Einen “sehr emotionalen Tag” erlebte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Er sei “dankbar, das Fliegen wieder starten zu dürfen”, sagte er, ehe mit Kurs OS111 nach München der Linienflugbetrieb von Austrian Airlines wieder aufgenommen wurde. Im Cockpit der Maschine mit dem Namen “Vienna Johann Strauss Orchestra” befanden sich Embraer-Flottenchef Ewald Roithner und Sicherheitspilot Rudolf Buchsteiner. Roithner begrüßte mit den Worten: “Ich spreche für alle 7.000 Mitarbeiter, wenn ich sage: We are ready to fly.”

Die AUA will im Juni vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant.

Der Betrieb am Flughafen Wien ist im Mai praktisch zum Stillstand gekommen. Nur 20.202 Reisende wurden gezählt, das sind 0,7 Prozent des Vorjahreswertes. Auch die ersten beiden Juni-Wochen waren vergleichbar schwach, ab dem heutigen 15. Juni gibt es aber wieder mehr Linienflüge, sodass es wieder Zuwächse geben wird, die aber weit unter dem Vorjahreswert bleiben.

Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2020 ein Minus von 95,6 Prozent, das Frachtaufkommen sank um ein Drittel im Vergleich zum Mai des Vorjahres. Völligen Stillstand habe es auf den Strecken nach Nordamerika und Afrika gegeben, teilte der Flughafen Wien am Montag mit. In den ersten fünf Monaten des Jahres zusammen ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 57,6 Prozent auf 5,0 Millionen Reisende zurück.