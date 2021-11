Audio-Update: Sonos-Soundbars spielen DTS-Filmton

Sonos unterstützt auf seinen Soundbars ab sofort die Wiedergabe des Mehrkanal-Tonsystems DTS Digital Surround. Dieses Format hat seinen Platz nicht nur im Kino, sondern findet sich auch daheim zum Beispiel auf Blu-ray-DVDs oder bei Konsolenspielen.

DTS decodieren können nunmehr die Netzwerk-Soundbars Arc, Beam (1. und 2. Generation), Playbar, Playbase sowie der Sonos-Verstärker Amp. Weitere Voraussetzung für DTS ist die neueste Version der gerade aktualisierten Sonos-S2-App, wie der Hersteller mitteilt. Ob gerade DTS-Sound läuft, sieht man unter “Aktuelle Wiedergabe” in der App. Bis Jahresende will Sonos nach eigenen Angaben auch die 3D-Audio-Formate Dolby Atmos Music und Amazon Music Ultra HD unterstützen.

Beim Streamen von Musik lassen sich nach dem aktuellen Update die Klangeinstellungen, etwa für Bass und Höhen, schneller erreichen: In der iOS-App unter “Aktuelle Wiedergabe” einfach auf den Lautstärkeregler tippen und dann “Einstellungen” auf der rechten Seite wählen. In die Android-App soll der neue Shortcut in den kommenden Monaten ebenfalls einziehen.