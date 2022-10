Auf der Suche nach einem soliden Fundament

Bozen – Gemeinde Bozen und Land Südtirol wollen eine Schließung des Einkaufszentrums Twenty in Bozen nach dem Staatsratsurteil verhindern. Dazu trifft sich am Mittwoch eine Expertengruppe aus Juristen und Urbanistik-Fachleute, um über mögliche Auswege zu beraten, so die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Bekanntermaßen stehen 500 Arbeitsplätze auf dem Spiel sollte das Twenty tatsächlich geschlossen werden müssen. Laut dem Urteil war die Genehmigung für den Bau des Einkaufszentrums vor knapp zehn Jahren sowie auch für die Erweiterung nicht rechtens.

Nun gibt es mehrere Wege, die beschritten werden könnten, um das Einkaufszentrum in der Galileistraße rechtlich wieder auf solides Fundament zu stellen. Manche denken an eine gesetzliche Anpassung, andere an die Rückkehr an den Ausgangspunkt: Eine Neuausschreibung mit der Hoffnung, dass das Twenty als Sieger daraus hervorgeht.

Vorerst sicher ist, dass wohl jede Prozedur Monate dauern wird und die Angestellten im Einkaufszentrum in dieser Zeit in großer Unsicherheit arbeiten werden.