Ausbau der Zugstrecke Meran-Bozen: Bahnhof Terlan könnte verlegt werden

Terlan – Die Eisenbahnstrecke zwischen Meran und Bozen soll modernisiert und zweigleisig werden. Auch eine Begradigung ist im Bereich von Terlan in den Plänen vorgesehen. Das würde laut Medienberichten bedeuten, dass der Bahnhof in Terlan rund 500 Meter zur Etsch hin verlegt werden müsste.

Terlans Bürgermeister Hansjörg Zelger sieht das aber kritisch. Derzeit sei der Bahnhof in Terlan zentral gelegen und an die Busverbindungen angeschlossen. Er verlangt eine Einbindung der Gemeinde Terlan in die Planung.

Das Projekt der Modernisierung der Bahnlinie ist laut STA frühestens in acht bis zehn Jahren abgeschlossen. In Zukunft soll die Fahrzeit auf 26 Minuten verkürzt werden, derzeit ist es eine Dreiviertelstunde.