Babyboomer sagen “Ciao” und hinterlassen Arbeitskräftemangel

Bozen – Konnten sich vor rund zehn Jahren die Südtiroler Betriebe ihre Arbeitskräfte noch aus einem großen Pool herausfischen, hat sich die Situation nun völlig umgedreht. In ganz Südtirol fehlen laut Medienberichten Arbeitnehmer – und das in allen Branchen.

Der Grund dafür ist laut Stefan Luther, Direktor im Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, vor allem in der Demographie zu suchen. “Die Babyboomer-Jahrgänge scheiden langsam aus dem Arbeitsmarkt aus und zugleich kommen geburtenschwächere Jahrgänge nach.” Das sei der Hauptgrund für die verzweifelte Suche von Unternehmen nach neuen Arbeitskräften. Laut Luther wirkt sich dieser demographische Wandel in ganz Europa auf den Arbeitsmarkt aus und dürfte in den nächsten Jahren noch größer werden.

Da es sich hierbei um ein europäisches Phänomen handelt, wird die Konkurrenz um Arbeitskräfte zwischen den Staaten das Problem weiter verschärfen. Unklar ist, ob sich die Arbeitnehmer mittel- bis langfristig auch über mehr Gehalt freuen dürfen.