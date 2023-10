Bayer zu 175 Millionen Dollar Strafe verurteilt

Vorwurf: Durch Kontakt mit Roundup an Krebs erkrankt

Ein Geschworenengericht in Philadelphia hat den Pharmakonzern Bayer AG zur Zahlung von 175 Millionen Dollar an einen Mann verurteilt. Dieser hatte laut seinen Anwälten behauptet, er sei durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Bayer an Krebs erkrankt. Man sei mit dem Urteil nicht einverstanden, aber zuversichtlich, dass die überhöhten Schadensersatzbeträge durch die Berufung reduziert werden können, sagte ein Bayer-Sprecher.

Letzte Woche wurde das Unternehmen in einem anderen Roundup-Prozess zu einer Strafe von 1,25 Millionen Dollar verurteilt. Davor hatte der Pharmakonzern neun Prozesse wegen ähnlicher Ansprüche gewonnen.

Bayer hat sich mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns und Roundup-Herstellers Monsanto eine Welle von Klagen in den USA eingehandelt, bei denen es um angeblich von Roundup verursachte Krebserkrankungen geht. Bayer bestreitet den Zusammenhang.