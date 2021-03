Webuild baut Zulaufstrecke für Brennerbasistunnel in Südtirol

Auftrag in Höhe von 1,07 Mrd. Euro

Der italienische Baukonzern Webuild Group hat den Auftrag für den Bau der Eisenbahnlinie zwischen Franzensfeste und Waidbruck in Südtirol erhalten. Dabei handelt es sich um eine 22,5 Kilometer lange Zulaufstrecke des Brennerbasistunnels. Der Auftrag beträgt 1,07 Milliarden Euro, teilte Webuild in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

Bei der Ausschreibung der Bahnnetzgesellschaft RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA) behauptete sich die Webuild Group an der Spitze eines Konsortiums mit der Schweizer Gesellschaft Implenia. Webuild ist bereits an drei der Hauptbaustellen des Brenner-Basistunnels beteiligt.

Der 64 Kilometer lange Tunnel ist ein Kernelement des TEN-V Kernnetzkorridors Skandinavien-Mittelmeer. Die Baugesellschaft Webuild, die 2020 aus der Umbenennung des Konzerns Salini Impregilo entstanden ist, beschäftigt 70.000 Personen in 50 Ländern.