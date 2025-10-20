Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Benko-Verteidiger bringt Rechtsmittel gegen Urteil ein
Benko bekämpft seine Verurteilung wegen betrügerischer Krida

Benko-Verteidiger bringt Rechtsmittel gegen Urteil ein

Montag, 20. Oktober 2025 | 15:24 Uhr
Benko bekämpft seine Verurteilung wegen betrügerischer Krida
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

René Benkos Anwalt Norbert Wess hat wie angekündigt Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck angemeldet. Das bestätigte Wess der APA. Nach Urteilszustellung bleiben 4 Wochen Zeit, um die Beschwerdegründe näher auszuführen. Vergangene Woche war Benko nicht rechtskräftig zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, in einem Punkt wurde er freigesprochen. Die WKStA will den Teilfreispruch mit einer Nichtigkeitsbeschwerde bekämpfen.

Mit der Nichtigkeitsbeschwerde werden mögliche Fehler im Verfahren oder im Urteil bekämpft, mit der Berufung die Strafhöhe. Die Nichtigkeitsbeschwerde zielt darauf ab, dass das Urteil ganz oder teilweise aufgehoben wird. Mit der Berufung kann bei dem Urteil eines Schöffensenats nur das Strafausmaß bekämpft werden, nicht aber die Schuldfrage, also das Urteil darüber, ob der Angeklagte die Tat begangen hat oder nicht.

OGH entscheidet über Nichtigkeitsbeschwerde

Über die Nichtigkeitsbeschwerde entscheidet der OGH, für die Berufung ist prinzipiell das Oberlandesgericht (hier: Innsbruck) zuständig. Gibt der OGH aber der Beschwerde statt und wird damit der betreffende Teil des Urteils aufgehoben, ist auch die Berufung hinfällig. Verwirft der OGH die Nichtigkeitsbeschwerde in einer öffentlichen Verhandlung, kann er auch über die Berufung entscheiden.

Der ehemalige Immobilien-Tycoon Benko war am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. In dem Anklagepunkt rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro wurde der Signa-Gründer von einem Schöffensenat freigesprochen, hinsichtlich einer 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter allerdings für schuldig befunden. Durch die Schenkung habe Benko das Geld “beiseitegeschafft” und seinen Gläubigern vorenthalten, so die Begründung kurz zusammengefasst.

Der 48-jährige Benko sitzt seit 24. Jänner in U-Haft. Sein Verteidiger hat bereits mehrere Anträge auf Enthaftung eingebracht, die bisher immer mit dem Argument der “Tatbegehungsgefahr” abgelehnt wurden. Benko wird die Zeit in U-Haft angerechnet, sollte das Urteil rechtskräftig werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
58
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
51
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
Kommentare
32
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Kommentare
28
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 