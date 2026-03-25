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Ein Abstand von etwa dem 2,5-Fachen der Bildschirmdiagonale ist ideal

Bester TV-Abstand: Männer näher dran, Frauen weiter weg

Mittwoch, 25. März 2026 | 09:22 Uhr
Ein Abstand von etwa dem 2,5-Fachen der Bildschirmdiagonale ist ideal
APA/APA/dpa/gms/Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt
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Von: APA/dpa

Nah dran? Weit weg? Irgendwo dazwischen? Wie weit man vom Geschehen auf dem Bildschirm entfernt sitzt, hat wesentlich mit der Größe des Fernsehers zu tun. Je größer die Bildschirmdiagonale, desto weiter weg möchte man beim Filmeschauen in der Regel sitzen. Aber wie weit genau? Ein Check der Stiftung Warentest ergab: Frauen rücken lieber ein Stückchen weiter weg als Männer.

Der konkrete Test:

– 13 Männer und 12 Frauen zwischen 17 und 65 Jahren mussten ihren optimalen Abstand finden.

– Getestet wurden die gängigen Diagonalen 43, 55 und 65 Zoll.

– Auf dem Bildschirm liefen Inhalte in 4K-Auflösung.

Das Ergebnis:

– Männern reichte im Schnitt die doppelte Bildschirmdiagonale als Abstand. Bei einem 55-Zoll-Fernseher sind das rund 2,80 Meter.

– Frauen empfanden dagegen einen Abstand als angenehm, der ungefähr dem 2,7-Fachen der Diagonalen entsprach – beim gleichen Gerät also etwa 3,77 Meter.

– Bei anderen Bildschirmgrößen fielen die Ergebnisse ähnlich aus.

Alle zufrieden: 2,5-facher Abstand

Die Warentester schlagen auf ihrer Webseite als Kompromiss die Formel “2,5 mal Bildschirmdiagonale” vor. Diese stellte alle Testpersonen einigermaßen zufrieden.

– Bei einem 43-Zoll-TV ist das ein Abstand von etwa 2,65 Metern.

– Bei 55 Zoll wären es 3,40 Meter.

– Bei 65 Zoll rund vier Meter.

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