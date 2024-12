Bitcoin knackt 105.000-Dollar-Marke

Von: APA/Reuters

Dem Bitcoin gelingt erstmals der Sprung über die Marke von 105.000 Dollar. Die digitale Währung profitiert Analysten zufolge weiterhin von der Hoffnung auf eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und einer damit verbundenen kryptofreundlichen Politik in den USA. Mit einem Anstieg von über drei Prozent erreichte die virtuelle Münze am Montag in der Früh asiatischer Zeit einen Spitzenwert von 106.533 Dollar, bevor sie sich bei rund 105.688 Dollar (100.483 Euro) einpendelte.

Zuletzt notierte sie bei 104.760 Dollar. Auch andere Digitalwährungen legten deutlich zu, die kleinere Kryptowährung Ethereum stieg um fast drei Prozent auf 4.014 Dollar.

Trumps Äußerungen beim Sender CNBC in der vergangenen Woche hatten in der Kryptoszene für Aufsehen gesorgt. “Wir werden etwas Großes mit Kryptowährungen machen, weil wir nicht wollen, dass China oder jemand anderes uns überholt”, sagte der künftige US-Präsident. Auf die Frage nach einer möglichen Kryptowährungsreserve ähnlich der strategischen Ölreserve antwortete Trump: “Ja, ich denke schon”.

Bei aller Euphorie gibt es auch kritische Stimmen. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, verglich Bitcoin kürzlich mit Gold und wies auf die hohe Volatilität hin, die Bitcoin als Zahlungsmittel oder Wertaufbewahrungsmittel unattraktiv mache. “Es ist keine Konkurrenz für den Dollar.” Trump ernannte diesen Monat David Sacks, einen ehemaligen PayPal-Manager und engen Freund des Trump-Beraters Elon Musk, zum Beauftragten für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus. Außerdem kündigte er an, den kryptofreundlichen Washingtoner Anwalt Paul Atkins zum Chef der Börsenaufsicht zu machen.

“Wir bewegen uns hier auf unbekanntem Terrain”, kommentierte Analyst Tony Sycamore von IG. “Das nächste Ziel, das der Markt anpeilen wird, sind 110.000 Dollar. Der Rückgang, auf den viele gewartet haben, ist einfach ausgeblieben, weil wir jetzt diese Nachrichten haben.”