Bozen: Huber-Kaserne könnte bald in Südtiroler Hand sein

Bozen – Der Wohnungsbedarf in Bozen ebbt nicht ab. Es wird sogar erwartet, dass er in den nächsten Jahren deutlich ansteigt. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, ist man aber auf Landes- sowie auf Gemeindeebene bemüht, dieser Nachfrage zu entsprechen und neuen Wohnraum zu schaffen.

In diesem Zusammenhang sind die Verhandlungen zwischen Provinz und Staat zu den Militärarealen einzuordnen. Wie bereits andernorts erfolgt, soll auch die Huber-Kaserne in der Bozner Drususstraße an das Land gehen, im Gegenzug sollen für das Militärpersonal Wohnungen errichtet werden.

Auf dem Kasernenareal könnten bei erfolgreichen Verhandlungen, die in wenigen Wochen stattfinden werden, Wohngebäude gebaut werden. Die Stadt Bozen möchte zudem die auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Gewerbezone – die ohnehin bereits durchmischt ist – in ein Wohnbauprojekt einfließen lassen. Auch hier werden mit den noch verbliebenen Betrieben Verhandlungen zu führen sein.

Konkretisieren soll sich das Projekt in den Jahren 2024 und 2025. Das Land schielt auch auf das große Kasernenareal in der Vittorio-Veneto-Straße. Viel hängt jedoch vom Ausgang der Verhandlungen mit dem Verteidigungsministerium ab.