Bozen wird immer mehr zum teuren Pflaster

Bozen – Bozen ist jene Stadt in Italien mit über 150.000 Einwohnern, die den höchsten Preisanstieg im April verzeichnet. Während in Ancona die Preissteigerungen am geringsten ausfallen und die Stadt mit einem Plus von 4,8 Prozent davon kommt, machen die Teuerungen in Bozen 8,1 Prozent aus.

Die Daten wurden vom nationalen Statistikinstitut ISTAT erhoben und von der Nationalen Union der Verbraucher aufbereitet. Demnach sind die Lebenserhaltungskosten für eine vierköpfige Familie in Bozen um 3.636 Euro im Jahr angestiegen.

In nationalen Durschnitt wurde ein Preisanstieg von sechs Prozent verbucht. Gleich nach Bozen folgt auf Platz zwei im Ranking Verona. Dort machen die Teuerungen rund sieben Prozent aus. Eine vierköpfige Familie muss demnach mit Mehrkosten von 2.603 Euro im Jahr rechnen.

Knapp dahinter an dritter Stelle liegt Trient, berichtet Alto Adige online. In unserer Nachbarprovinz sind die Preise sogar um 7,5 Prozent angestiegen. In einem Vier-Personen-Haushalt bedeutet das 2.602 Euro an zusätzlichen Spesen pro Jahr.

In Rom liegt die Inflation bei 5,5 und in Mailand bei 5,2 Prozent.