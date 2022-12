Brennerautobahn AG gibt grünes Licht für Bau von dritter Autobahnspur

Die Brennerautobahn AG hat als Betreiberin der A22 zwischen Modena und Sterzing grünes Licht für den Bau einer dynamischen dritten Fahrspur zwischen Bozen-Süd und Verona-Nord gegeben. Damit kann der Bau in Angriff genommen werden, wie die Mailänder Wirtschaftszeitung “Sole 24 Ore” am Dienstag berichtete.

Insgesamt sollen 400 Mio. Euro unter der Voraussetzung, dass die Konzession für die Autobahngesellschaft erneuert wird, investiert werden. Die dynamische Spur wird nur bei Staugefahr freigegeben. Dadurch können rund 4.400 Fahrzeuge mehr pro Stunde unterwegs sein ohne die Autobahn lahmzulegen, wurde bei der Präsentation der Bilanz des Jahres 2022 erklärt.

Der erwartete Produktionswert der Brennerautobahngesellschaft in der Bilanz 2022 liegt bei 403,6 Mio. Euro. “Es handelt sich dabei um ein historisches und exzellentes Ergebnis zumal wir den Rekord von 2019 übertreffen. Und das, obwohl in den ersten Monaten 2022 noch die Nachwirkungen der Pandemie zu spüren waren, die insbesondere die Jahre 2020 und 2021 stark geprägt hatte. In diesen Jahren hat die Gesellschaft zudem zahlreiche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt”, erklärte Geschäftsführer Diego Cattoni.

Am 6. Dezember gab der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) grünes Licht für ein Investitionsprogramm der Brennerautobahn von 7,5 Mrd. Euro auf 50 Jahre, das im Mai in Rom eingereicht worden war. Die Konzession der A22 ist 2014 ausgelaufen und soll jetzt über eine öffentlich-private Partnerschaft (PPP) in die Hände der Lokalkörperschaften an der Brennerachse gebracht werden.