Brixen: Fernwärme für die Fraktion Mellaun

Mellaun – Am Montag, 11. Juli, beginnt die Stadtwerke Brixen AG mit den Arbeiten zur Anbindung der Fraktion Mellaun an das Fernwärmenetz. Dabei muss in Mellaun keine neue Heizzentrale errichtet werden, denn die Wärmelieferung erfolgt direkt vom Fernwärmenetz St. Andrä aus.

Die Arbeiten in Mellaun werden gleichzeitig in drei Abschnitten ausgeführt: Der erste Abschnitt betrifft den Bereich ab dem Fernheizwerk Klerant bis zur Abzweigung zur Mellauner Gemeindestraße. Der zweite Abschnitt geht von dort weiter bis zum Kreuzungsbereich Kojaweg; der dritte Abschnitt betrifft den Kojaweg. Innerhalb dieses Jahres wird der gesamte südliche Bauabschnitt bis zur Kirche fertiggestellt. Nach der Winterpause folgt der letzte Abschnitt bis St. Andrä. Eventuell notwendige Verkehrsumleitungen werden rechtzeitig bekannt gegeben und ausgeschildert.

„Durch den Ausbau der Fernwärme auf die Fraktionen von Brixen“, sagt Generaldirektor Franz Berretta, „können wir Synergien beim Bau und bei der Betriebsführung nutzen.“ So werden die Fernwärmeleitungen in Mellaun an das Heizwerk der Energiegenossenschaft Klerant angebunden. Damit kann überschüssige Energie in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Brixen AG eingespeist bzw. das Heizwerk durch eine Ausfallreserve abgesichert werden.

„Außerdem“, so Franz Berretta, „ermöglichen die Grabungsarbeiten den Ausbau wichtiger Infrastrukturen.“ Im Zuge der Fernwärmearbeiten verlegt die Stadtwerke Brixen AG eine Trinkwasserleitung für die Notversorgung der Trinkwasserinteressentschaft Klerant. Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen entlang der Trasse werden erneuert. Zudem wird die Stadtwerke Brixen AG Stromleerrohre zum Abbau der oberirdischen Mittelspannungsleitung ex-Areonautica einbauen.

Mellaun gehört zum ersten Baulos des Projekts Smart-LED Brixen. Daher werden auch für dieses Vorhaben zeitgleich Leerrohre verlegt. Die Beleuchtungskörper werden mit LED-Technologie und einer intelligenten Steuerungstechnik ausgestattet. Störungen und Verbrauch können sofort ermittelt, die Beleuchtungskörper individuell gesteuert werden.

Wie immer, wenn die Stadtwerke Brixen AG das Fernwärmenetz erweitert, verlegt sie auch ein Glasfasernetz für die Fernwartung der Wärmeübergabestationen. Damit hat die Bevölkerung der erschlossenen Zonen auch die Möglichkeit, schnelles und zuverlässiges Glasfaserinternet zu nutzen.

In Mellaun werden die Arbeiten im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. In der Fraktion Sarns enden die Arbeiten bereits im Juli und die Bevölkerung kann in Kürze auf alle Vorteile der sicheren und umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung zurückgreifen.