Brixen initiiert das Projekt Workshop „Mahlzeit“

Bozen – Im Rahmen der Gesundheitserziehung, die Bestandteil der Gesellschaftlichen Bildung ist, hat die Gemeinde Brixen in Zusammenarbeit mit der OEW einen Workshop für Kinder und Jugendliche erarbeiten lassen. Dieses Projekt wurde heute von Stadträtin Monika Leitner zusammen mit Direktor der OEW Matthäus Kircher vorgestellt. Leitner erklärt: „Ziel des Projektes ist es, den Schülern den Wert einer gesunden, ausgewogenen und nachhaltigen Mahlzeit ins Bewusstsein zu führen und damit das Standing der Schulmensen zu verbessern.“

Die Gemeinde Brixen führt die Schulmensen Dante und Michael Pacher, die täglich viele Mittelschüler, an Spitzentagen bis zu 800 Schüler, besuchen. Diese Mensen sind bereits nach einem Konzept der gesunden Entwicklung von Schülern ausgelegt. Kircher hebt hervor: „Mit den Workshops soll der Beziehungsaspekt zwischen den einzelnen Beteiligten (Erzeuger, Köche, Schüler, Lehrpersonen und im erweiterten Kontext auch die Eltern) sowie die Beziehung zwischen den Menschen und den Lebensmitteln selbst gestärkt werden. Dabei wird der Wert von hochwertigen, auch regional produzierten Lebensmitteln, der heute oftmals in den Hintergrund gerät, wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt.“

Jeder der Workshops startet direkt in den Schulklassen. Dort werden Informationen rund um die eigene Ernährung und Qualitätsmerkmale wie Regional, Fair Trade und Bio vermittelt. Anschließend geht es direkt in der jeweiligen Mensa weiter. Dort können die Schüler Blicke hinter die Kulissen werfen und die eigenen Köche und deren Berufsbild kennenlernen.

Da die Schüler eine der Gemeindemensen besuchen, übernimmt die Gemeinde Brixen die Kosten für zehn Workshops an der jeweiligen Mittelschule. Das Projekt startet im Herbst in den deutschen Mittelschulen Oswald von Wolkenstein und Michael Pacher. Danach werden die Workshops auch in der italienischen Mittelschule A. Manzoni organisiert. Stadträtin Leitner ist es wichtig, dass so viel als möglich Schüler ein gutes Verständnis für den Wert der eigenen Mittagspause und für die Abläufe in der Mensa entwickeln, und gleichzeitig für den Speiseplan sensibilisiert werden.

Zusätzliche Workshops können von den Schulen direkt bei der OEW gebucht werden.

Mehr unter Informationen unter: https://www.oewplus.org/de/angebote/workshops/mahlzeit

Zum Foto: v.l. Direktor OEW Matthäus Kircher, Alessandra Scorrano (Führungskraft der Sozialen, kulturellen und schulischen Dienste), Gabi Winck (Koordinatorin Mittelschule Michael Pacher), Direktor Alexander Chiusole (Mittelschule Oswald von Wolkenstein), Hermann Popodi (Leiter schulische Dienste), Stadträtin Monika Leitner