China und USA erzielen vorläufige Einigung im Zollstreit

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 12:14 Uhr
US-Präsident Trump derzeit auf Asien-Reise
APA/APA/AFP/HASNOOR HUSSAIN
Von: APA/dpa

China und die USA haben sich im Zollstreit laut Angaben aus Peking angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten “ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen”. Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.

Das “Wall Street Journal” zitierte US-Finanzminister Scott Bessent mit der Aussage, dass man einen erfolgreichen Rahmen für das anstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea geschaffen habe. Offen ist, ob die Staatschefs eine Einigung im Zollstreit verkünden werden. Die Zeit drängt: Am 1. November sollen Extrazölle, die Trump gegen Chinas Wirtschaft angekündigt hat, in Kraft treten.

Am Wochenende führten China und die USA in Malaysia die fünfte Runde ihrer Handelsgespräche, um den seit Monaten andauernden Konflikt beizulegen. Dabei ging es unter anderem um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden sowie US-Zölle auf chinesische Importe.

