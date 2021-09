“Connecting Europe Express” mit symbolträchtigem Stopp am Brenner

Der Sonderzug “Connecting Europe Express” (CEE) hat am Donnerstag von Rom kommend einen Halt am Brenner eingelegt. Symbolisch aufgeladen ist dieser Ort nicht nur durch die unmittelbare Nähe des Tunnel-Mammutprojekts Brennerbasistunnel (BBT), sondern auch weil der Brenner insgesamt “entscheidend für die EU-Verkehrspolitik” ist, wie bei einem Medientermin am Grenzbahnhof mehrfach betont wurde.

Überpünktlich um 9.50 Uhr war es soweit und der CEE fuhr ein. An Bord hatte er etwa Vera Fiorani, geschäftsführende Direktorin des italienischen Netzbetreibers RFI, den EU-Koordinator für den Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, Pat Cox oder auch Teresa Bellanova, stellvertretende italienische Ministerin für nachhaltige Infrastruktur und Mobilität. Letztere betonte dann auch bei ihrem anschließenden Pressestatement, dass der CEE und der BBT gleichermaßen Meilensteine für eine “Zukunft, die wir alle brauchen” seien.

Schließlich solle der CEE in Zukunft 26 Länder und 100 Städte verbinden, wie Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB, erklärte. Der Brennerbasistunnel habe darüber hinaus das enorme Potenzial, “die Situation für Güter- und Personenverkehr maßgeblich zu verbessern”, fügte er hinzu. Im Moment müsse man diesbezüglich aber noch auf die “ROLA-Lösung” (Rollende Landstraße) setzen, so Matthä.

Man arbeite in Sachen BBT und CEE jedenfalls “auf allen Ebenen zusammen”, meinte Fiorani, denn es gehe darum, “die Distanzen insgesamt zu verkürzen” und die “Mobilität zu verbessern”. Dem schlossen sich auch die EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) und die Tiroler LHStv. Umweltlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) an. Felipe sprach zudem von “guten BBT-Baufortschritten”, während Thaler sich eine “einheitliche, europäische Eisenbahn” wünschte. Es gebe dafür noch einige “technische und organisatorische Hürden zu überwinden”, so Thaler.

Ein “strategisch wichtiges Projekt”, nannte schließlich Pat Cox den CEE. Insgesamt gelte es außerdem in der EU “als ein Team” zu arbeiten” und bei technischen Fragen eine “Matrix der Möglichkeiten” zu generieren. Nicht zuletzt müsse man auch das “sensible Verkehrsaufkommen”, vor allem auch “hier am Brenner”, im Blick zu haben, so Cox. “Wir müssen eine bessere Zukunft bauen”, zeigte er sich gegen Ende seines Statements in euphorischer Aufbruchsstimmung.

Etwas weniger euphorisch hatten sich die Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaften aus Italien (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti) und Österreich (Gewerkschaft vida) im Vorfeld des CEE-Festaktes gegeben. Sie stellten Forderungen an die Europäische Kommission, die nationalen Behörden und Managements der Bahnen. Es sei etwa wichtig, dass in Bezug auf die Ausbildung von Lokführern ein europaweit einheitlicher Rahmen gewährleistet sei, es ein einheitlich-europäisches System zur Aufzeichnung der Arbeitszeit der Eisenbahner gebe und das Sprachniveau in der Landessprache bei Lokführern gesichert sei. Ob der grenzüberschreitende Schienengüterverkehr tatsächlich Europa verbinde, werde auch davon abhängen, ob es gelinge, die dafür notwendigen Systeme zu vereinheitlichen und die Beschäftigungsbedingungen sowie Kompetenzen der mehr als eine Million Beschäftigten im europäischen Eisenbahnsektor nachhaltig zu gestalten, hieß es in einer Aussendung.