Corona hat Konkurse in Südtirol nicht erhöht

Bozen – Die Sorge war groß, dass die Corona-Pandemie langfristig mehr Unternehmen in den Ruin treiben wird.

Hier geht’s zum PDF-Link

Eine Erhebung des Landesstatistikamtes ASTAT zeigt nun, dass es nicht so gekommen ist. In den ersten Monaten des laufenden Jahres sind in Südtirol 20 Konkursverfahren eröffnet worden, eines weniger als im selben Zeitraum im Jahr zuvor.

Und in den Jahren vor der Pandemie waren es sogar noch mehr, 2018 und 2019 mussten jeweils über 30 Betriebe Konkurs anmelden.

Heuer wurden 0,5 Verfahren je 1.000 Unternehmen eingeleitet, wobei das Baugewerbe (1,6 Verfahren) eine Zunahme verzeichnet. 30 Konkursverfahren wurden abgeschlossen.