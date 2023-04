Counsellor: Verlässliche Begleiter in herausfordernden Situationen

Nals – Immer mehr Menschen suchen professionelle Beratung im Bewältigen ihres Alltages und im aktuellen Krisenerleben. Auch in Südtirol braucht es zunehmend ausgebildete Beraterinnen und Berater, wie beispielsweise den oder die Counsellor Professional. Counsellor unterstützen Ratsuchende überall dort, wo Probleme auftauchen können: In der Familie, in der Paarbeziehung, bei der Arbeit, in Beziehungen zu anderen und zu sich selbst.

Die ApL – Akademie für psychosoziale Lebensberatung, bietet seit zehn Jahren die Ausbildung zum „Counsellor Professional“ an. Die vom nationalen Berufsverband CNCP anerkannte dreijährige Ausbildung richtet sich an Menschen, die die Tätigkeit des Counsellor Professional erlernen und ausüben möchten. „Counselling ist eine wertvolle Unterstützung im Unterwegssein“, erklärt Agata Nagler, die Präsidentin der ApL. „Manchmal braucht es nicht viel, dass aus einer persönlichen Krise oder momentanen Zweifeln eine große Chance wird.“

Das Counselling fördert persönliches Wachstum sowie die individuelle soziale und berufliche Kompetenz. Während Psychotherapie sich auf den klinisch-psychologischen und medizinischen Gesundheitssektor bezieht, bietet Counselling professionelle Begleitung in der Gesundheitsförderung und Unterstützung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung an.

Mehr Informationen unter www.apl-suedtirol.org

Kostenfreier Infoabend am Donnerstag 04.05.2023 um 19.00 Uhr

Bildungshaus Lichtenburg Nals Anmeldung erforderlich. T 0471 057100