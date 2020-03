CureVac soll EU-Millionen für Impfstoff-Suche bekommen

Nach Medienberichten über ein Kaufangebot der US-Regierung fördert die EU die Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff durch das deutsche Pharmaunternehmen CureVac. Die EU habe die Forschung der Firma “früh unterstützt” und werde “nun wieder finanziell helfen”, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag nach einem Gespräch mit dem Management des Tübinger Unternehmens.

Es müsse so schnell wie möglich ein Impfstoff gefunden werden, "der der ganzen Welt hilft", so die Politikerin.

CureVac arbeitet gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Virus. Die “Welt am Sonntag” hatte berichtet, US-Präsident Donald Trump versuche, sich exklusiv einen Corona-Impfstoff zu sichern, an dem CureVac derzeit arbeitet. Angeblich wurde der Firma ein hoher Betrag geboten, um in die USA zu kommen.

Das Unternehmen selbst wies ein konkretes Angebot der US-Regierung erneut zurück. Es habe kein solches Offert “vor, während und seit” einem Treffen einer Arbeitsgruppe im Weißen Haus am 2. März gegeben, erklärte die Firma am Montag auf Twitter. “CureVac weist alle Behauptungen der Presse zurück.” Am Sonntag hatte die Firma bereits in einer Mitteilung ein Kaufangebot dementiert.

Der Fall hatte auch die deutsche Politik mobilisiert. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntagabend im ZDF, CureVac habe klar gemacht, es werde den möglichen Corona-Impfstoff “wenn, dann für die ganze Welt” entwickeln und “nicht für einzelne Länder.” Die Bundesregierung war demnach schon seit zwei Wochen in Gesprächen mit dem Unternehmen.

Die Debatte über eine Übernahme von CureVac ist laut der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beendet. Die Frage einer US-Übernahme des Unternehmens, das an einem Corona-Impfstoff forscht, habe in der Regierung am Montag keine Rolle gespielt, sagt Merkel. Das Thema sei “gelöst”. “Die Bundesregierung hat sich sehr frühzeitig darum gekümmert.” Das Unternehmen selbst habe seine Position klar gemacht. Es hatte ebenso wie der Hauptinvestor am Wochenende unterstrichen, dass es einen möglichen Impfstoff nicht exklusiv für die USA produzieren wolle. Laut der EU-Kommission soll CureVac “bis zu 80 Millionen Euro” bekommen.