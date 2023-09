Daimlers Brennstoffzellen-Lkw schafft 1.000 Kilometer

Lkw-Prototyp GenH2 kommt nach 1.047 km in Berlin an

Ein Prototyp des mit Wasserstoff fahrenden Schwerlasters von Daimler Truck hat vollbeladen eine Strecke von mehr als 1.000 Kilometern mit einer Tankfüllung zurückgelegt. Die Rekordfahrt nach Berlin habe am Montag am Werksstandort von Daimler in Wörth begonnen. Am Dienstagvormittag kam der “GenH2 Truck” in Berlin an, wie das Unternehmen mitteilte.

“Wasserstoff ist bei Lkw alles andere als heiße Luft und wir kommen auf dem Weg zur Serienreife sehr gut voran”, sagte Daimler-Technikchef Andreas Gorbach. Neben den richtigen Antriebstechnologien seien für die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Transport eine grüne Energie-Infrastruktur und wettbewerbsfähige Kosten gegenüber konventionellen Fahrzeugen notwendig.