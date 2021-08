Deutsche Agrarministerin kritisiert Billigangebote im Handel

Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich gegen massiven Kostendruck auf die Landwirtschaft durch einen weiteren Preiskampf mit Billigangeboten im Handel gewandt. “Wir hatten noch nie ein solches Bewusstsein und eine so intensive Diskussion über Lebensmittelpreise, speziell für Fleisch”, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

“Meine Erwartung an den Handel ist klar: Fleisch sollte über die Qualität, das Tierwohl oder die Herkunft, nicht über den niedrigsten Preis beworben werden.” Die Landwirte seien einem Preiskampf ausgesetzt, “den auch wir Verbraucher mitunter stark beeinflussen”, erläuterte Klöckner. “Damit ein Landwirt über die Runden kommt, geht es häufig nur noch über die Menge.” Daher sei ihr Petitum auch an die Verbraucher: “Lieber weniger, dafür höherwertiges Fleisch.” Das Glück von Landwirten liege nicht darin, Tausendermarken an Tieren zu erreichen. “Bestände können auch kleiner sein, wenn Betriebe für die Einhaltung höherer Standards ordentlich entlohnt werden und es sich rechnet.”

Die Ministerin betonte, bei Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gehe es schon lange nicht mehr um die Frage: Bio oder nicht bio? “Wir wollen das Gegeneinander von konventionell und ökologisch auflösen. Bei den Landwirten selbst ist diese ideologische Konfrontation längst überholt.” Die Zukunft werde “eine Art Hybrid-Landwirtschaft” sein. Bio sei nachhaltig, aber nicht so effizient. Für einen vergleichbaren Ertrag würden mehr Ressourcen und Boden gebraucht. “Die konventionelle Landwirtschaft ist effizient, muss aber nachhaltiger werden. Beide wollen voneinander lernen und tun das auch schon.”

Ein hilfreiches Instrument dabei sei die Digitalisierung, sagte Klöckner. “Zum Beispiel Robotik zur mechanischen Unkrautbekämpfung. Denn auch Öko-Landwirte finden oft kein Personal.”

Auch die Frage, welche externen Kosten man in Lebensmittelpreise einrechne, sei nicht banal. “Ein Apfel vom Bodensee, den man direkt vor Ort kauft, hat niedrigere externe Kosten als der Apfel vom Baum daneben, der einige Wochen gekühlt und dann per Transporter nach Berlin gefahren wird.”

Aus Sicht eines Sprechers der Verbraucherorganisation Foodwach wälzt die Ministerin die Verantwortung an die Verbraucher ab. Es genüge nicht, dazu aufzurufen, mehr Geld für Fleisch auszugeben. “Der Fleischpreis im Supermarkt sagt leider wenig darüber aus, wie gesund die Tiere gehalten wurden oder wieviel Geld bei den Landwirten ankommt”, sagte der Foodwatch-Sprecher. Stattdessen müsse sich Klöckner dafür einsetzen, “dass es strenge Tierschutzstandards gibt und die Landwirte nicht länger einem ruinösen Preiskampf ausgeliefert sind”.

Auch die österreichische Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) forderte in der Vergangenheit mehrfach einen deutlich höheren Fleischpreis. “Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein, nur so können die Bauern vernünftig wirtschaften”, sagte Köstinger zuletzt im Mai. Aber der Handel drücke die Preise, dies müsse sich ändern.