Deutschland will Rohstoffpartnerschaft mit Indonesien

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz will Rohstoffpartnerschaften mit Ländern wie Indonesien ausbauen, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. “Derzeit importieren wir viele (Rohstoffe) aus China. Und das, obwohl die seltene Erde, der Kupfer oder der Nickel oft gar nicht dort aus der Erde geholt werden”, sagte Scholz am Sonntagabend zur Eröffnung der Industrie-Messe in Hannover laut Redemanuskript.

Die Rohstoffe kämen oft aus Staaten wie Indonesien, Chile oder Namibia. Diese Länder würden aber zu wenig von ihrem Reichtum an Rohstoffen profitieren, sagte er in Anspielung auf die häufige Verarbeitung etwa von Metallen in China und anschließende Exporte von dort.

“Wenn es uns gelingt, mehr Verarbeitungsstufen dort anzusiedeln, wo die Rohstoffe im Boden lagern, dann schafft das nicht nur größeren Wohlstand dort vor Ort”, sagte Scholz. “Dann sorgen wir zugleich dafür, dass wir künftig mehr als nur einen Lieferanten haben.”

Indonesien mit seinen rund 275 Millionen Einwohnern ist in diesem Jahr Gastland der Hannover-Messe und mit mehr als 150 Unternehmen vertreten.

Indonesiens Präsident Joko Widodo sagte, sein Land habe einen Investitionsbedarf von einer Billion Dollar bis zum Jahr 2060. Die deutsche Industrie sei eingeladen, sich an der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu beteiligen. Scholz sagte, die westlichen G7-Industriestaaten würden in den kommenden Jahren staatliche und private Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe bereitstellen, um Indonesiens Weg aus der fossilen Energie und den Hochlauf der erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Deutschland und die EU bemühen sich derzeit, sich von der Lieferabhängigkeit von China zu lösen, da für viele Hightech-Produkte dort verarbeitete Rohstoffe wie Lithium nötig sind. Dafür bieten Deutschland und die EU rohstoffreichen Ländern etwa Investitionen in Verarbeitungskapazitäten an.

Scholz drängte auch auf den Abschluss eines EU-Freihandelsvertrages mit Indonesien. “Ich setze mich dafür ein, dass wir dieses Abkommen jetzt endlich über die Ziellinie bringen”, sagte der SPD-Politiker und betonte, dass dies einen Markt von 700 Millionen Menschen schaffen würde. “Was für Indonesien gilt, das gilt übrigens auch für unsere Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, mit Mexiko, Australien, Kenia und Indien.” Auch hier sei in den vergangenen Monaten eine ganz neue Dynamik entstanden.

Scholz sagte darüber hinaus, auch Deutschland wolle sein Investitionstempo erhöhen. Dafür seien Verlässlichkeit für die Investoren, ein “Deutschland-Tempo” bei Genehmigungen sowie die nötigen Fachkräfte wichtig. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, sei in Deutschland nötig, täglich vier bis fünf Windräder, mehr als 40 Fußballfelder Photovoltaik-Anlagen, 1600 Wärmepumpen und vier Kilometer Übertragungsnetze zu bauen. “Das wird ein Kraftakt”, sagte Scholz.

Die Messe war 2020 pandemiebedingt ausgefallen und hatte ihr Programm in den beiden vergangenen Jahren stark verkleinern müssen. In der aktuellen Auflage im vollen Format gehe es nun um viele zentrale Themen, “die etwas zu tun haben mit dem industriellen Aufbruch, den wir in Deutschland vorhaben”, sagte Scholz – und mit “dem Aufschwung, der möglich ist, wenn wir all die Investitionen voranbringen, die notwendig sind, damit wir eine führende Industrienation bleiben”.

Aus der Wirtschaft hatte es zuletzt Kritik gegeben, dass EU-Länder im Vergleich zu anderen Weltregionen an Attraktivität als Standorte einbüßten. Dies liegt aus Sicht der Industrie etwa an zu hohen Energiepreisen, zu viel Bürokratie und zu langen Genehmigungsverfahren. Scholz betonte, es sei wichtig, dass “wir dabei sind, wenn es darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften, und gleichzeitig auch möglich zu machen, dass gute Arbeitsplätze hier im Lande möglich sind. Alles das ist mit dieser Messe verbunden.”

Weitere Schwerpunkte in Hannover sind Technologien zur effizienteren Nutzung von Energie, der Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Industrie und der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Bis zum Freitag (21. April) wollen rund 4.000 Aussteller ihre Neuheiten zeigen.