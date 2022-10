Die Mitarbeiter im Twenty bangen um ihre Zukunft

Bozen – Das Urteil des Staatsrats in Rom hängt wie ein Damoklesschwert über rund 500 Mitarbeiter, die im Einkaufszentrum Twenty in Bozen angestellt sind. Wie berichtet, hat das oberste Verwaltungsgericht festgestellt, dass der Bau und die Erweiterung des Twenty nicht rechtens waren. Der Beschluss, den die Landesregierung vor rund neun Jahren gefasst hatte, wurde vom Gericht annulliert.

Damit wurde einem Rekurs der Aspiag-Gruppe recht gegeben, wonach für die Vergabe der Baukonzession eines Einkaufszentrums von Landesinteresse eine Ausschreibung nötig gewesen wäre. In der Folge wäre auch die Erweiterung nicht rechtens gewesen.

Für die Podini-Holding sind das keine guten Nachrichten. Schlimmstenfalls muss das Einkaufszentrum mit rund 80 Geschäften, Gastronomiebetrieben und einem Kino die Tore schließen. Die Anwälte der Podini-Holding sind nun dabei, sämtliche Szenarien durchzuspielen und einen Ausweg zu suchen.

Die Angestellten zittern unterdessen weiter und fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Nicht alle stammen aus Südtirol, einige kommen auch aus anderen Regionen Italiens und aus dem Ausland. Manche sind noch jung. Erst vor Kurzem konnten sich Interessierte für die Wintersaison bewerben. Andere haben Familie.

Allein das Decathlon zählt rund 100 Mitarbeiter. Seit drei Jahren ist Gianluca Sergio einer von ihnen. Weil er sich nach neuen Aufstiegschancen umschaute, kam er vor vier Jahren von Castellammare di Stabia nach Südtirol. „Man müsste ein Abkommen mit der öffentlichen Verwaltung finden, denn das Einkaufszentrum steht mittlerweile, es funktioniert und es gibt hunderten Menschen Arbeit. Es sollten nicht wir dafür bezahlen“, erklärt er laut italienischer Tageszeitung Alto Adige.

Kseniya Yeromina ist hingegen vor 14 Jahren aus der Ukraine nach Südtirol gekommen. Ihre Familie lebt immer noch dort. „Ich arbeite hier seit einem Jahr. Ich fühle mich wohl hier, aber ich muss wie viele andere auch die Miete bezahlen. Wir hoffen, dass alles gut geht“, sagt sie.

Dass man daran denkt, dass Einkaufszentrum zehn Jahre nach seiner Eröffnung zu schließen, dafür hat Anna Grimaldi kein Verständnis. Sie arbeitet seit sechs Jahren in einem Restaurant im Twenty. „Man bemerkt die Sorgen der Angestellten. Wie viele andere habe auch ich Familie und die Krise spüren wir alle“, betont sie laut Alto Adige. Andere Mitarbeiter weisen ebenfalls darauf hin, dass sie Kinder großziehen und die Miete bezahlen müssen.

Doch auch die Kunden haben sich längst an die Annehmlichkeiten des Einkaufszentrums gewohnt. Man kann zwei Stunden gratis parken, die Preise in den Lebensmittelgeschäften sind günstig und man findet vieles an einem Ort. Sogar Studenten aus dem Trentino tummeln sich ab und zu im Twenty, weil das Einkaufszentrum größer ist als jenes in Trient. Ob das in Zukunft so bleiben wird, ist derzeit noch ungewiss.