ECOTEX: Saubere Kleidung für eine gemeinsame Zukunft

Brixen – Am 10. September findet die ECOTEX, Südtirols einzige faire und nachhaltige Textilmesse, nach zwei Jahren in Klausen zum ersten Mal in Brixen statt. Organisiert von der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt, stellt die Messe heuer in der Brixner Trattengasse einen Tag lang von 9 bis 17 Uhr faire Arbeitsbedingungen, eine umweltschonende Produktion und alternative Möglichkeiten des Textilkonsums ins Zentrum des Geschehens. Neben mehr als 20 Kleinproduzenten und Sozialgenossenschaften, die ihre nachhaltig und fair produzierten Textilien anbieten, setzt die OEW mit einem bewusstseinsbildenden Rahmenprogramm ein Zeichen gegen ausbeuterische Handelspraktiken im Textilsektor und weist auf eine zukunftsweisende Bürgerinitiative hin.

Julia Stofner, OEW-Mitarbeiterin für einen Bewussten Konsum und Koordinatorin des Events, erklärt: „Die Modeindustrie übt mit ihrer Billigpreis-Politik und ihren schnell wechselnden Trends einen immer stärkeren Druck auf die Arbeiterinnen und Arbeiter entlang der Produktionskette aus: Sie müssen in immer kürzeren Zeiten immer mehr zu immer niedrigeren Preisen produzieren. Die Covid-Pandemie hat diese Missstände noch verschärft.“ In den meisten Produktionsstätten werden seit der Pandemie noch immer keine existenzsichernden Löhne gezahlt, Gewerkschaften werden unterdrückt und eine wachsende Zahl von Arbeitnehmerinnen und -nehmern wird ohne vertragliche Anstellung ausgebeutet. Zufolge eines Berichts der Clean Clothes Campaign vom März 2021 wurden während der Pandemie rund zehn Milliarden Euro an Löhnen und Abfindungen an Textilarbeiterinnen und -arbeitern schlichtweg nicht ausgezahlt. Betroffen sind vor allem Frauen und Arbeiter mit Migrationshintergrund in Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Sri Lanka, Myanmar und Pakistan.

„Unsere Modeunternehmen stehlen sich meist aus der Verantwortung, aber die freiwilligen Initiativen einzelner Marken sind schon lange mehr nicht genug“, folgert Stofner. Sie weist auf die am 19. Juli 2022 gelaunchte Bürgerinitiative Good Clothes, Fair Pay hin, die auf EU-Ebene eine Gesetzgebung für existenzsichernde Löhne entlang der gesamten Lieferketten in der Textilindustrie fordert. Modemarken wären demnach verpflichtet, die Lücke zwischen derzeitig gezahlten und existenzsichernden Löhnen zu schließen. Um mit diesem Gesetzesvorschlag vor die Europäische Kommission treten zu können, sammeln die Initiatorinnen und Initiatoren derzeit unter www.goodclothesfairpay.eu eine Million Unterschriften. „Damit große Modeunternehmen nicht weiterhin von dem unfairen und ausbeuterischen System profitieren und die Arbeiterinnen und Arbeiter ausbeuten, müssen wir als EU-Bürgerinnen und -Bürger für ihre Rechte einstehen“, so Stofner.

Mit der ECOTEX als führende faire und nachhaltige Textil- und Bekleidungsmesse in Südtirol möchte die OEW-Organisation für Eine solidarische Welt in Brixen auch für Endkonsumentinnen und -konsumenten Handlungsalternativen zur Fast Fashion aufzeigen. Mit dabei sind dieses Jahr das REX-Material und Dinge, das Netzwerk der Südtiroler Weltläden, die Vahrner Maßschneiderei „Cate‘s -Be yourself“, die Nähschule Nähcito, das Knit Corner Vintola, die Umweltgruppe Kaltern und der Jugenddienst Brixen. Gemeinsam mit der OEW zeigen sie, dass es auch anders geht: Bei einer fairen Modenschau um 11.00 Uhr, einer Kleidertauschparty, einem Nähkurs, einer interaktiven Schauwerkstatt, einem Sinnesparcours der Stoffe und Materialien, einer Ausstellung zum weltweiten Kleiderkonsum, zwei Upcycling-Workshops und einem Workshop für Brettchenweberei gibt es für Groß und Klein Interessantes zu erfühlen, zu erlernen und zu erfahren.

Ein weiterer Aspekt, der auf der ECOTEX in Brixen im Fokus steht, ist das Umweltthema. Laut einer Aussendung des Europäischen Parlaments vom April 2022 ist die Produktion von Kleidung und Schuhen derzeit für zehn Prozent der weltweiten Treibhausemissionen verantwortlich. Das ständige Angebot neuer Kleidungsstücke zu Niedrigpreisen führt seit Jahren dazu, dass die Menge an Kleidung, die hergestellt und weggeworfen wird, zunimmt. Derzeit sollen in der EU pro Kopf jährlich fast 26 Kilogramm an Textilien gekauft und rund elf Kilogramm weggeworfen werden. 87 Prozent davon sammeln sich laut des Berichts auf Deponien oder werden verbrannt. Hinzu kommen der enorme Wasserverbrauch bei der Produktion und die unweigerliche Wasserverschmutzung durch synthetische Mikrofasern beispielsweise beim Waschvorgang.

Selbst Bürgermeister Peter Brunner betonte deshalb kürzlich: „Upcycling und ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen sind aktuellere Themen denn je, für die die Menschen gerade durch Veranstaltungen wie die ECOTEX sensibilisiert werden können.“

Unterstützt wird die Messe heuer von der Gemeinde Brixen, von der Tourismusgenossenschaft Brixen, von der Stiftung Südtiroler Sparkasse, von der Raiffeisenkasse Eisacktal, von der Straßenzeitung zebra. in Form einer Medienpartnerschaft und vom Land Südtirol, Amt für Weiterbildung.