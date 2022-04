Ein Espresso kostet in Bozen am meisten

Bozen – Wie aus den Daten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung hervor geht, kostet eine Tasse Espresso im italienweiten Vergleich in Bozen am meisten. Darauf macht der Verbraucherschutzbund Codacons im Rahmen der Diskussion zu den jüngsten Preissteigerungen aufmerksam.

In Bozen kostet demnach ein Kaffee in einer Bar im Durchschnitt 1,23 Euro. Rovigo und Ravenna, wo der Espresso 1,20 kostet, landen auf dem zweiten Platz. Vicenza, Trient und Ferrara sind mit 1,19 Euro pro Tasse jeweils Dritter.

In 25 italienischen Städten wurde der Preis von 1,10 Euro für einen Espresso im Durchschnitt bereits überschritten. In den Regionen Trentino-Südtirol, im Veneto, im Piemont und im Friaul fallen die Preise noch einmal etwas höher aus.

Im Süden Italien liegt der Preis für einen Espresso hingegen in vielen Städten immer noch unter einem Euro.

Laut Cadocons werden die Teuerungen durch den Anstieg der Strom und Gaspreise weiter befeuert. In Pescara ist der Preis für einen Espresso zwischen September 2021 und Februar 2022 am meisten in die Höhe geschnellt. Statt einen Euro kostet dort der Espresso mittlerweile im Schnitt 1,12 Euro. Das entspricht einer Zunahme von zwölf Prozent.

Die Inflation im Bereich Gastronomie macht italienweit im selben Zeitraum durchschnittlich im Vergleich 3,8 Prozent aus. Die einzige Stadt, in der eine Preissenkung festgestellt wurde, ist Trient. Statt 1,22 kostet dort ein Espresso im Schnitt 1,19 Euro.