Energieeffizienz: Kindergarten in SInich wird “beobachtet”

Von links: Clemens Kuen (IOT Projectmanager systems srl), Alice Schweigkofler, Forscherin bei Fraunhofer Italia, Dietmar Siegele (Head of Unit Process Engineering in Construction Fraunhofer Italia), Vizebürgermeisterin Katharina Zeller, Energy-Manager Marco Masin und Ingenieur Markus Fischer (Dienststelle Bauerhaltung und Bauhof). - gmme

Meran – Ziel des Projektes SINCRO ist es, das Energiemanagement der Gebäude durch innovative Technologien, die Zusammenführung von Messdaten aus verschiedenen Quellen, wie Komfort, Wetter, Wettervorhersagen, Verbrauch und Nutzerverhalten sowie durch die aktive Einbeziehung der Nutzer*innen zu verbessern. Getestet wird dieses neue Manegementsystem derzeit in den Kindergärten “Regina Elena” und “Sinich” und in einem WOBI-Gebäude in Sinich.

Die Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäudebestand hat weiterhin einen sehr hohen Stellenwert, während zunehmend Monitoringsysteme eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang hat das Projekt SINCRO (Sensible INteractive ContROl system for smarter buildings) das Ziel, ein interaktives System für das Energiemanagement von Gebäuden zu entwickeln. Das innovative Potenzial von SINCRO besteht darin, eine neue integrierte und nicht-invasive Lösung zu entwickeln, welchee die Vorteile der neuen IoT-Technologien (Internet of Things) nutzt und das nachhaltige Verhalten von Nutzer*innen unterstützt.

Katharina Zeller, Vizebürgermeisterin und Umweltstadträtin, und Marco Masin, Energie-Manager der Stadt Meran, überzeugten sich kürzlich bei einem Ortsaugenschein in Begleitung von Expert*innen des Zentrums für angewandte Forschung von Frauenhofer Italia von den Zwischenergebnissen des Projekts, das im kommenden Juni abgeschlossen werden soll.

“Innovative Technik ist eine unverzichtbare Unterstützung, um den Energieverbrauch deutlich zu senken, CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Wohnkomfort in Gebäuden zu erhöhen. Wohnen und Verkehr sind die beiden energieintensivsten Sektoren. Als öffentliche Verwaltung wollen wir weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen und die Energieeffizienz der gemeindeeigenen Gebäude schrittweise verbessern”, bekräftigte Zeller.

Die Realisierung dieses integrierten Systems, an dessen Entwicklung Alperia Green Future, Fraunhofer Italia, Eurac Research und systems arbeiten, sieht folgende konkrete Schritte vor: Entwicklung einer IT-Lösung für die Verwaltung von Gebäudedaten aus verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen; Implementierung eines intelligenten Managementsystems für das Heizsystem, das Daten zum Innenraumkomfort und Nutzerprofile für die Vorhersage des Nutzerverhaltens integriert; Entwicklung einer interaktiven grafischen Benutzeroberfläche auf der Basis von künstlicher Intelligenz, die in der Lage ist die Nutzer*innen aktiv mit einzubeziehen, indem sie Informationen über den Energieverbrauch zur Verfügung stellt und den Nutzer*innen Vorschläge anbietet, welche zur Verringerung des Energieverbrauchs ermutigen sollen.

Die Meraner Stadtverwaltung hatte bereits 2018 mit dem Zentrum für angewandte Forschung von Frauenhofer Italia zusammengearbeitet. Damals ging es um das Projekt “MeranoSmart: eine inklusive und digitale Stadt”, welches dazu diente, eine möglichst breite Partizipation auch in Sachen innovative Entwicklung der Stadt zu unterstützen.