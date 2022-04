Equal Pay day: “Ursachen für Unterschiede in Familienplanung”

Bozen – Väter aktiv unterstützt die Forderungen nach Lohntransparenz und einen fairen Lohn für gleichwertige Arbeit in allen Branchen. “Allerdings zeigen alle Statistiken, dass die Ursachen für den Unterschied im Lebenseinkommen zwischen Männern und Frauen seine Ursachen woanders haben.” Dies habe mit der Familienplanung zu tun. Laut väter aktiv sei diese Infografik aufschlussreich.

“Die Lohndiskriminierungen findet also nicht zwischen Männern und Frauen statt, sondern zwischen jenen, die ihre Arbeitszeit den Bedürfnissen der Familie anpassen und jenen, die dies nicht tun bzw. keine haben. Daher ist es wichtig, dass sich Mädchen bzw. junge Frauen nicht nur bei den Lohnverhandlungen besser vorbereitet sind, sondern vor der der Geburt des ersten Kindes mit ihren Partnern (und beiden Arbeitgebern) sich über eine partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit auseinandersetzen, um in älteren Rentenjahren nicht schlecht bzw. arm da zu stehen”, so väter aktiv.

“Daher unterstützt väter aktiv die Forderung nach weiteren Maßnahmen zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Kultur und der Rollenbilder und setzt sich dafür seit vielen Jahren aktiv ein, etwa durch Videos oder Fotoausstellungen von aktiven Vätern, Vätermodulen in der Geburtsvorbereitung auch hinsichtlich der Arbeits- bzw. Rollenaufteilung, Beratung von Vätern in Krisen bzw. nach Trennungen auch hinsichtlich der Kinderbetreuung. Die Finanzierung einer südtirolweit wirksamen Sensibilisierungskampagne ist seit Jahren in Schwebe. Eine moderne Gleichstellungspolitik, ermöglicht es Männern und Frauen, ihr Leben nach ihren individuellen Interessen, Fähigkeiten und Lebensentwürfen – auch in Familienverantwortung – zu gestalten. Davon profitiert die Gesellschaft und die Unternehmen”, heißt es abschließend.