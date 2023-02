Ericsson baut in Schweden jede zehnte Stelle ab

Im Rahmen eines Sparprogramms will Ericsson die Personalkosten reduzieren. Daher würden in Schweden rund 1.400 Stellen gestrichen, teilte der schwedische Telekomausrüster am Montag mit. Dies entspricht in etwa zehn Prozent der dortigen Belegschaft.

Insidern zufolge wird das Unternehmen darüber hinaus in den kommenden Tagen den Abbau mehrerer tausend Jobs in anderen Staaten ankündigen. Wegen der schwächelnden Nachfrage hatte Ericsson bis Ende 2023 ein Sparziel von umgerechnet 809 Mio. Euro ausgegeben.