Erwerbstätigenquote Südtirols liegt über dem EU-Schnitt

Bozen – Die für 2021 errechnete Erwerbstätigenquote Südtirols liegt über dem EU-27 Durchschnittswert und zwar sowohl für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen (70,7 bzw. 68,4 Prozent), als auch bei den 20- bis 64-Jährigen (75,8 bzw. 73,1 Prozent).

Hier geht’s zum PDF-Link

Die Arbeitslosenquote in Südtirol steigt im Jahr 2020 um 0,9 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, ein Wert, der auch im Jahr 2021 stabil bleibt.

Die Nichterwerbsquote bei den 15- bis 64-Jährigen steigt in Südtirol von 24,9 Prozent im Jahr 2020 auf 26,4 Prozent im Jahr 2021 an. Die Südtiroler Quote verzeichnet somit den größten Anstieg (+1,5 Prozentpunkte) der in dieser Mitteilung untersuchten Gebiete.