Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
++ ARCHIVBILD ++ Google will gegen die Milliardenstrafe vorgehen

EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google

Freitag, 05. September 2025 | 17:45 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Google will gegen die Milliardenstrafe vorgehen
APA/APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Google kündigte umgehend an, gegen die “ungerechtfertigte” Strafe vorgehen zu wollen.

Die Untersuchung der Kommission habe ergeben, dass Google mit seinen Produkten eine marktbeherrschende Stellung einnehme. Diese habe der Konzern seit 2014 missbraucht, um seinen eigenen Produkten einen Vorteil zu verschaffen. Dadurch habe Google gegen Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen.

EU kritisiert den Interessenkonflikt im Geschäftsmodell von Google

Laut der Brüssel Behörde entsteht durch das Geschäftsmodell von Google ein Interessenkonflikt: Das Tech-Unternehmen schaltet Werbung einerseits selbst, vermittelt aber auch zwischen Werbetreibenden und denen, die den Platz dafür online zur Verfügung stellen. Für die Vermittlung von den Werbeplätzen hat das Unternehmen einen eigenen Marktplatz. Die EU-Kommission fordert Google nun auf, sich nicht weiter selbst zu bevorzugen.

Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens sei dabei Werbung, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission. Google hat 60 Tage Zeit, um der Kommission mitzuteilen, wie sie ihr Geschäftsmodell den Vorgaben entsprechend anpassen wollen.

Google will gegen Strafe vorgehen

Google reagierte umgehend: Die zuständige Managerin Lee-Anne Mulholland erklärte, die Entscheidung der Kommission sei “falsch”. Das Unternehmen werde “dagegen Berufung einlegen”.

Unklar ist indessen, ob die Strafe der Kommission auch politische Folgen nach sich zieht. US-Präsident Donald Trump drohte jüngst erst Ländern mit zusätzlichen Zöllen, die amerikanische Technologieunternehmen aus seiner Sicht angreifen. Dabei ging es ihm um digitale Regulierungen, die er kritisch sieht.

Die EU oder einzelne EU-Staaten erwähnte Trump nicht explizit. Die US-Regierung fordert allerdings schon länger Änderungen an den strengen EU-Digitalgesetzen, die zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen über Plattformen wie X verhindern sollen und auch Unternehmen wie Amazon, Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) und Microsoft betreffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
87
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
69
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
60
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
33
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Anzeigen
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 