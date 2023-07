EZB berÃ¤t Ã¼ber Fortsetzung des Straffungskurses

Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Donnerstagvormittag in ihrer Frankfurter Zentrale über die Fortsetzung ihres rasanten Zinserhöhungskurses im Kampf gegen die Inflation. Volkswirte gehen fest davon aus, dass die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde die Schlüsselsätze wie im Juni um einen viertel Prozentpunkt erhöhen werden.

Es wäre bereits die neunte Anhebung in Folge, seit die EZB im Sommer 2022 auf einen steilen Straffungskurs umgeschwenkt war. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, würde damit von 3,50 Prozent auf 3,75 Prozent steigen.

Lagarde hatte zuletzt signalisiert, dass die Aufgabe der EZB noch nicht erledigt sei. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, stehe eine weitere Zinsanhebung an. Zwar ist die Inflation inzwischen von 6,1 Prozent im Mai auf 5,5 Prozent im Juni gesunken, was weit unterhalb der Höchststände des vergangenen Jahres liegt. Sie ist damit aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie das Stabilitätsziel der Notenbank von 2 Prozent. Zudem ist die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, im Juni auf 5,5 Prozent gestiegen von 5,3 Prozent im Mai. Und dieses Inflationsmaß gilt als guter Indikator für zugrunde liegende Inflationstrends.

Ob im September ein weiterer Schritt nach oben ansteht, hat Lagarde allerdings bisher offengelassen. Der Zinsausblick der Notenbank dürfte daher auf der Pressekonferenz am Nachmittag ein Hauptthema werden. Experten gehen zwar davon aus, dass Lagarde die Tür für weitere Zinserhöhungen offen lassen wird. Mit einer klaren Ansage von ihr rechnen sie aber nicht. Erwartet wird vielmehr, dass die EZB-Chefin die Datenabhängigkeit aller Entscheidungen betonen wird. Denn die Währungshüter müssen auch im Blick behalten, dass sich die Konjunktur im Euroraum inzwischen merklich eingetrübt hat. Und die jüngsten Konjunkturbarometer und Kreditvergabe-Daten weisen auf eine weitere Abschwächung an. Manche Volkswirte gehen sogar davon aus, dass bei einem Einlagensatz von 3,75 Prozent bereits der Zinsgipfel erreicht sein könnte.