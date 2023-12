EZB: Nationalbank-Holzmann dämpft Hoffnung auf Zinssenkung

Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), dämpft die Erwartungen an eine rasche Zinssenkung der EZB im kommenden Jahr. Eine Diskussion über mögliche Senkungen erachtet er als “verfrüht”. In Österreich werde die Inflation 2024 voraussichtlich zurückgehen, wenngleich nicht so schnell wie im übrigen Euroraum.

“Das Jahr 2023 stand mit sechs aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen nach vier Erhöhungen 2022 im Zeichen einer geldpolitischen Straffung. Doch auch wenn wir mit zehn ununterbrochenen Zinserhöhungen eine in der Geschichte der EZB beispiellose Serie an Anhebungen hinter uns haben, gibt es auch für das Jahr 2024 noch keinerlei Garantie für Zinssenkungen”, so Gouverneur Holzmann.

Das kommende Jahr werde – wie die Vorjahre – herausfordernd. “Im Euroraum werden wir unseren Zielwert von zwei Prozent Inflation wahrscheinlich innerhalb der nächsten beiden Jahre erreichen”, so Holzmann, der klarstellt: “Inflationsbekämpfung gleicht einem Marathonlauf – die letzten Meter sind die schwierigsten.”