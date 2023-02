Falsche Südtiroler Thun-Produkte auf türkischen Websites angeboten

Die italienische Polizei hat drei türkische Websites geschlossen, auf denen gefälschte Produkte des Südtiroler Geschenkartikel-Herstellers Thun verkauft wurden. Angeboten wurden Waren mit dem gefälschten Thun-Logo zu wesentlich niedrigeren Preisen als jene des Südtiroler Unternehmens.

Bei einer auf eine Anzeige hin durchgeführten Kontrolle stellte die Polizei der lombardischen Stadt Monza fest, dass drei türkische Anbieter ohne die von dem Südtiroler Unternehmen erteilten Genehmigungen tätig waren und dass es sich bei ihren Produkten um Fälschungen handelte. Die drei IP-Adressen waren alle bei demselben Provider in der Türkei registriert, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft von Monza ordnete daher die Sperrung der drei Websites wegen Fälschung und Betrugs an.

Der Südtiroler Keramikspezialist Thun AG mit Sitz in Bozen ist Italiens führender Hersteller von Geschenkartikeln aus Keramik, Produkten für den gedeckten Tisch und Präsenten. Das 1950 von Otmar und Lene Thun gegründete Familienunternehmen ist vor allem mit dem Thun-Engel international berühmt geworden. Die Hauptmärkte sind Italien, Deutschland, Österreich und die Schweiz.