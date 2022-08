Familienfreundlichkeit: Dialog-Zertifikat an Arbeitgeber Gronbach

Als 13. Arbeitgeber hat das Unternehmen Gronbach in Laag/Neumarkt alle vier Phasen des Audit familieundberuf erfolgreich abgeschlossen. Heute (12. August) wurde das entsprechende Zertifikat überreicht. Im Bild: (v.l.) Elisabeth Pfattner - Personalabteilung Gronbach, Auditratpräsident Luca Critelli, Anna Postal - Personalabteilung Gronbach, Gronbach-Geschäftsführer Cay Nasner, Auditorin Elisabetta Bartocci und Handelskammer-Generalsekretär Alfred Aberer. (Foto: LPA/Greta Stuefer)

­Neumarkt – Das Neumarktner Kinematik-Unternehmen Gronbach ist einer der ausgezeichneten, familienfreundlichen Arbeitgeber in Südtirol. Das Audit “familieundberuf” begleitet Arbeitgeber auf diesem Weg.

Mit der international tätigen Unternehmensgruppe Gronbach AG erweitert sich der Kreis der mit dem Dialogverfahren zertifizierten familienfreundlichen Arbeitgeber Südtirols auf 13 Unternehmen und Organisationen. Am heutigen Freitag haben Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, und Luca Critelli, Präsident des Audit-Rates und Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, das Dialog-Zertifikat an die Geschäftsführung der Gronbach übergeben. Dabei lobte Critelli das Engagement des Arbeitgebers als zukunftsgerichtete Investition: “Die Mitarbeitenden und ihre Anliegen werden damit in den Mittelpunkt gestellt und bringen sich ihrerseits mit vollem Engagement für den Arbeitgeber ein. Daraus ergibt sich eine Win-Win-Situation, die für alle Beteiligten Vorteile bringt.” Dem stimmte auch Handelskammer-Generalsekretär Aberer zu und ergänzte: “In Südtirol herrscht Fachkräftemangel. Ausgebildete Arbeitssuchende bekommen oft Angebote von verschiedenen Arbeitgebern. Die familienfreundlichen Maßnahmen, die im Zuge des ‘audit familieundberuf’ umgesetzt werden, geben dabei oft den entscheidenden Impuls zur Entscheidung für einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin.”

“Familienfreundlichkeit und Unternehmenserfolg sind keine Gegensätze. Vielmehr braucht es das richtige Arbeitsumfeld, das auch zum Familienumfeld passen muss, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb zu halten und um gemeinsam das Unternehmen auf Dauer erfolgreich zu machen”, betonte Cay Nasner, Geschäftsführer der Gronbach AG. Gronbach beschäftigt im Standort Laag/Neumarkt auf 12.000 Quadratmeter Produktionsfläche insgesamt 153 Mitarbeitende und ist spezialisiert auf die Entwicklung von Kinematiken, Scharnierlösungen, Teleskopauszüge oder automatisierte Fertigungslinien. Auch für die Personalverantwortliche Elisabeth Pfattner bringe der begleitete Prozess des Audits “familieundberuf” vielerlei Vorteile. In Begleitung von Auditorin Elisabetta Bertocci habe man beispielsweise Maßnahmen wie eine Stundenbank, einen finanziellen Beitrag für Eltern von Schulkindern und bei Geburt eines Kindes oder auch für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden erarbeitet. Besondere Leistungen seien die Möglichkeit, Speisen aus der Mensa mit nach Hause nehmen zu können und jeden Freitag lokale Produkte von einem Bauern auf dem Betriebsgelände kaufen zu können. Der Betrieb unterstützt dies mit einem Gutschein.

Nach der erstmaligen Zertifizierung 2012 und den darauffolgenden Re-Auditierungen 2015 (Optimierung) und 2019 (Konsolidierung) schließt nun das Dialogverfahren den offiziellen Weg ab, wobei die Familienfreundlichkeit weiterhin ein fixer Bestandteil der Unternehmenskultur bleibt.

Zertifizierte Familienfreundlichkeit durch das audit familieundberuf

Das audit familieundberuf bescheinigt Arbeitgebern, egal ob Unternehmen, Verbände, Organisationen oder öffentliche Körperschaften, dass sie auf eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik betreiben. Dieses strategische Managementinstrument wird in Südtirol seit dem Jahr 2004 eingesetzt, seit 2008 ist das Land Südtirol gemeinsam mit der Handelskammer Bozen dafür zuständig. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden bei diesem Verfahren von Fachleuten, sogenannten Auditorinnen und Auditoren, begleitet. Weitere Informationen zum Audit gibt es online unter www.provinz.bz.it/audit