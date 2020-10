Fast 200 Flughäfen in Europa von Pleite bedroht

Fast 200 Flughäfen in Europa werden in den kommenden Monaten in Konkurs gehen, wenn sich der Passagierverkehr bis Ende des Jahres nicht erholt, befürchtet die Flughafenbehörde ACI Europe, wie sie am Dienstag mitteilte. Ihren Schätzungen zufolge gelten konkret 193 europäische Airports als gefährdet. Die Daten von ACI zeigen, dass der Passagierverkehr auf den europäischen Flughäfen im September gegenüber dem Vorjahr um 73 Prozent einbrach.

Bei den gefährdeten Flughäfen handelt es sich hauptsächlich um kleinere regionale Flughäfen mit weniger als fünf Millionen Reisenden pro Jahr, bei denen die Schließung einen übergroßen Einfluss auf die lokalen Arbeitsplätze haben würde, sagte eine ACI-Sprecherin gegenüber Reuters.

Auch die größere europäische Flughäfen verbrennen laut ACI derzeit viel Geld. Die 20 größten europäischen Flughäfen haben Schulden in Höhe von 16 Mrd. Euro aufgenommen – das entspricht fast 60 Prozent ihres Umsatzes in einem normalen Jahr.

“Die heute veröffentlichten Zahlen zeichnen ein dramatisch düsteres Bild. Acht Monate nach Beginn der Krise verbrennen alle europäischen Flughäfen Bargeld, um offen zu bleiben. Die Einnahmen decken nicht die Betriebskosten, geschweige denn die Kapitalkosten”, sagte der Generaldirektor von ACI Europe, Olivier Jankovec, in einer Erklärung.

Der Einbruch des Passagierverkehrs von 73 Prozent ist ein Rückgang um 172,5 Millionen Passagiere. Im Oktober zeichne sich ein weiterer Abwärtstrend ab.