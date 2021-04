Felbermayr soll neuer Wifo-Chef werden – “Standard”

Der Ökonom Gabriel Felbermayr, derzeit Präsident des deutschen Institut für Weltwirtschaft (IfW), soll neuer Chef des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) werden, berichtete der “Standard” am Dienstag online. Der 44-Jährige gebürtige Oberösterreicher ist seit März 2019 am Kieler IfW tätig, davor jahrelang am Münchner ifo-Institut. Schon im Feber war Felbermayr als möglicher Nachfolger für den im Sommer abtretenden Wifo-Leiter Christoph Badelt genannt worden.

Die Auswahlkommission für die Nachfolge Badelts soll sich einstimmig für Felbermayr ausgesprochen und danach der Vorstand sich einstimmig dieser Meinung angeschlossen haben, hieß es aus informierten Kreisen zur APA. Seitens des Wifo nimmt man zu den Spekulationen um die Personalie nicht Stellung. Das Wifo gilt als das wichtigste heimische Forschungsinstitut, das neben Konjunkturprognosen laufend Publikationen zu wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen veröffentlicht. Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) sucht einen neuen Leiter, nachdem der frühere – Martin Kocher – Arbeitsminister geworden ist.